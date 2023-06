Montella, c’è “La grande festa azzurra” per il Napoli campione d’Italia

A Montella, quelli prossimi, saranno un martedì ed un mercoledì da campioni. In piazza Bartoli, infatti, si terrà “La grande festa azzurra” in onore del Napoli che, quest’anno, ha “ammazzato” il campionato. Il Comune ha patrocinato l’evento organizzato dal club del presidente Salvatore Rizzo. Martedì 13, alle 21, Ensemble per Pino Daniele “Area Medina”, a seguire il grande Peppe Iodice in “Peppyssimo in tour 2023”.

Mercoledì 14 si inizia sempre alle 21 con “Achille e il suo complesso”, a seguire “Amba-Aradam” live music. Un mare azzurro nel cuore della verde Irpinia in onore dei campioni d’Italia.