Montella, bomba d’acqua invade strade e terreni. Il Sabato preoccupa Atripalda

Brusco addio all’estate in Irpinia, il maltempo ha cominciato ad imperversare sulla nostra provincia in tarda mattinata. Vento e pioggia, anche forte. Una vera bomba d’acqua a Montella ha invaso strade e terreni. In un video diffuso sui social, l’acqua trascina con sé le cose che trova lungo il suo cammino, tra cui un grande frigorifero.

Allagamenti si segnalano in tutto il paese. Pare che la perturbazione sia durata una trentina di minuti. Distrutte tante casette in legno ubicate per la sagra della castagna.

Il sindaco di Montella, Rizieri Buonopane, ha emanato un avviso: “Date le straordinarie condizioni metereologiche in corso, si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti in auto, soprattutto lungo il percorso della festa della castagna. La priorità è mettere in sicurezza gli stand senza bloccare il traffico, lasciando libero il passaggio per i mezzi di emergenza e di soccorso”.

Paura anche ad Atripalda, dove il fiume Sabato si sta ingrossando pericolosamente. Disagi anche sul raccordo autostradale Avellino – Salerno.