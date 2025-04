Montefusco porta la sua storia e i suoi sapori alla 46ª Fiera Campionaria di Venticano

Il Comune di Montefusco ha partecipato con entusiasmo alla 46ª edizione della Fiera Campionaria di Venticano, una delle manifestazioni più importanti del Mezzogiorno, che si è svolta dal 24 al 27 aprile 2025. Con oltre 50.000 visitatori e 216 espositori, l’evento ha rappresentato una grande occasione di promozione per il borgo irpino.

All’interno della fiera, Montefusco ha portato “un angolo del nostro meraviglioso borgo”, come dichiarato dall’amministrazione comunale, grazie a uno stand che ha raccontato storia, sapori e tradizioni. Insieme alla Pro Loco, alle Pizzillare (gruppo folkloristico), alle cantine, alla distilleria e a un produttore di ceramiche artistiche, il Comune ha offerto ai visitatori un’esperienza autentica del territorio.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dello stand, in particolare ai ragazzi del Servizio Civile, che hanno garantito supporto e disponibilità durante tutta la manifestazione. Non sono mancati i momenti emozionanti: tanti cittadini montefuscani hanno fatto visita allo stand, e molti nuovi visitatori, incuriositi dall’offerta culturale ed enogastronomica, hanno preso contatti per conoscere più da vicino Montefusco.

L’amministrazione comunale ha espresso la propria gratitudine anche all’Amministrazione di Venticano e a tutti gli organizzatori della fiera per l’accoglienza e per l’eccellente organizzazione dell’evento.