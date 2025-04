Apre il Centro Antiviolenza “Artemisia”: presidio di forza e speranza per il territorio

Questa mattina è stato inaugurato il Centro Antiviolenza “Artemisia”, promosso dall’Ambito Territoriale S01_1 e affidato alla gestione della Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio”. Un luogo sicuro e accogliente, nato per offrire supporto, ascolto e protezione a tutte le donne vittime di violenza, ma anche per promuovere cultura del rispetto, prevenzione ed empowerment femminile.

“Artemisia non è solo un centro, ma un simbolo di rinascita. Ogni donna che varca questa porta trova non solo aiuto, ma la certezza che non è sola. Il nostro obiettivo è costruire percorsi di libertà, dignità e consapevolezza. Essere parte di questo progetto significa mettere radici di speranza su tutto il territorio.” fa sapere Lidia Ronghi, Presidente della Cooperativa.

“La battaglia contro la violenza di genere – aggiunge Ronghi- si vince tutti insieme, ogni giorno, con l’ascolto, con il rispetto e con l’impegno concreto. Il Quadrifoglio continuerà a essere al fianco di ogni donna che sceglie di riprendersi la propria vita.”

Il Centro Artemisia si propone come punto di riferimento per interventi immediati, percorsi di sostegno psicologico, consulenze legali e iniziative di prevenzione sul territorio.