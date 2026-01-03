Montefusco, “Natura in Festa” e la magia della Befana dalla Torre Civica

Montefusco si prepara a vivere una giornata speciale in occasione dell’Epifania, lunedì 6 gennaio 2026, con un programma che intreccia natura, tradizione e spirito di comunità, coinvolgendo cittadini, famiglie, bambini ed escursionisti.

La giornata si aprirà al mattino con la 19ª edizione di “Natura in Festa”, storica Festa dell’Escursionismo Sannita, che accompagnerà i partecipanti lungo l’Anello delle Surte da Montefusco, uno dei percorsi più suggestivi del territorio.

L’iniziativa è realizzata dal CAI Benevento in collaborazione con Lerka Minerka, CAI Piedimonte Matese, il Comune di Montefusco, la Pro Loco di Montefusco e altre associazioni del territorio. Il percorso è ad anello, con difficoltà E (Escursionistica), un dislivello di circa 500 metri, una lunghezza di circa 7 km e una durata di circa 4 ore, soste escluse.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:30, il centro storico di Montefusco cambierà volto con “La Sorpresa della Befana”, che scenderà dalla Torre Civica, regalando ai bambini e alle famiglie un momento di festa.

«Il 6 gennaio è una giornata che racconta l’identità più autentica di Montefusco – dichiara il Sindaco Salvatore Santangelo – Con “Natura in Festa” e con la Befana che scende dalla Torre Civica celebriamo il nostro territorio, le nostre tradizioni e il valore dello stare insieme, offrendo occasioni di partecipazione che uniscono generazioni diverse».