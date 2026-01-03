Avellino, sospesa attività commerciale per motivi di sicurezza pubblica

Il Questore della provincia di Avellino ha emesso un provvedimento, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), nei confronti di un’attività commerciale presente all’interno del territorio della città, notificato in data 2 gennaio 2026 dai poliziotti della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura, con decorrenza 3 gennaio 2026.

Con tale atto è stata disposta la sospensione delle attività esercitate all’interno del locale commerciale, per un periodo di dieci giorni, a tutela di beni di valore primario, quali l’ordine e la sicurezza pubblica, la salvaguardia dei minori e dei soggetti più deboli.

La misura è stata adottata su proposta avanzata dalla Stazione dei Carabinieri che, in data 7.11.2025, ha accertato la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18.

Il provvedimento del Questore ha finalità preventiva, considerato che il titolare di un esercizio pubblico deve sempre mantenere una condotta irreprensibile, in virtù della fiducia che la collettività ripone in chi esercita un’attività sottoposta ad una pubblica autorizzazione, poiché diretta ad esercitare un’impresa tesa a offrire servizi ad un pubblico indiscriminato composto soprattutto da giovani, anche minori di 18 anni.