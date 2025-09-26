Montefredane, VIII Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca

Domenica 28 settembre 2025 ricorre l’VIII Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca. L’evento clou della giornata sarà organizzato dall’A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) nella città di Torino. In tutto il resto d’Italia, i Club federati A.S.I., faranno da eco organizzando diverse manifestazioni. Il Green Racing Club di Avellino, federato A.S.I. dal 2008, ha dato appuntamento ai propri Soci e Simpatizzanti a Montefredane dove per l’occasione sarà aperto al pubblico il Castello Caracciolo. In tarda mattinata, alle 12:00 circa, ci sarà un collegamento in streaming con il resto d’Italia organizzato dall’A.S.I..

Il programma definito dal Green Racing Club prevede dalle ore 10:00 l’esposizione dei veicoli partecipanti in Piazza Municipio, dalle 10:30 sarà possibile visitare il Castello Caracciolo, dalle 12:30 inizierà la passerella di chiusura giornata, durante la quale veicoli lasceranno singolarmente la piazza principale di Montefredane ricevendo il saluto del Sindaco, l’Avv.to Ciro Aquino. L’ospitalità sarà offerta dal Green Racing Club presso il vicino BAR Pulzone all’ingresso di Piazza Municipio.

Potranno partecipare all’evento, tutti i veicoli costruiti entro il 31 dicembre del 2005 in regola con le norme del Codice della Strada. La partecipazione sarà consentita anche ai veicoli ISTANT CLASSIC sempre in regola con le norme del Codice della Strada.

Per raggiungere Piazza Municipio a Montefredane sarà percorsa la S.P. 185 con i sui bellissimi tornanti immersi nei vigneti. Al momento le prenotazioni registrano la partecipazione di circa settanta veicoli provenienti anche da fuori provincia. L’evento è patrocinato dal Comune di Montefredane e dal Comitato Provinciale del C.O.N.I..