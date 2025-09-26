Al via la seconda edizione di “Irpinia d’Autore”

L’associazione “Insieme per Avellino e l’Irpinia” è lieta di comunicare che sabato 27 Settembre 2025 alle ore 17,30 presso il caffè Hope di Avellino in via Episcopio n.1,

ripartirà la seconda edizione di Irpinia d’autore.

Oltre alla presentazione del libro di Maria Strianese “Facciamola finita – la fine del mondo in 11 risate”, vi sarà l’inaugurazione della bibliocasetta donata dall’associazione al caffè

solidale, con la benedizione del vicario della Diocesi di Avellino Mons. Pasquale Iannuzzo, e la consegna dei diplomi di merito agli autori che hanno partecipato alla prima edizione.

Vi saranno inoltre dei quadri esposti dall’artista Dorotea Virtuoso. Un importante momento

culturale e di solidarietà per chi non ha la possibilità di acquistare libri ma che potrà consultare in ogni occasione.