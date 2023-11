Montefredane, una panchina rossa contro la violenza di genere

Montefredane – L’Istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani” e l’Amministrazione comunale di Montefredane hanno organizzato una manifestazione sul tema dell’eliminazione della violenza sulle donne per sensibilizzare gli alunni.

Un momento di approfondimento e di riflessione alla luce dei gravi fatti di cronaca che hanno visto vittime delle giovani ragazze.

Un fenomeno che ha assunto i tratti dell’emergenza nazionale che investe tutte le fasce sociali, dai giovani agli adulti, passando per gli anziani, senza conoscere le vere motivazioni di questi comportamenti irrazionali che gli uomini assumono verso le donne.

Sembra davvero smarrito il rispetto che un sesso deve all’altro, facendo emergere una cultura primitiva e forse neanche degna degli animali più feroci.

L’appuntamento è in programma per domani, mercoledì 29 novembre, alle ore 09:30. Ci sarà una simbolica cerimonia di inaugurazione di una panchina rossa, posizionata negli spazi adiacenti la scuola di Montefredane per ricordare le donne vittime di violenza da parte dei propri partner.

Sarà presente il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, accompagnato dagli amministratori comunali e la dirigente scolastica, Antonella Pappalardo, insieme al corpo docente.

“Con questa iniziativa simbolica, l’installazione di una panchina rossa, lanciamo un messaggio di vicinanza alle donne, stigmatizziamo la nostra ferma condanna ad ogni forma di violenza e riaffermiamo i valori del rispetto”, ha dichiarato il sindaco Ciro Aquino.