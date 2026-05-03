Montefredane, il Sindaco Aquino: “IrpiniAmbiente nega l’accesso agli atti, necessario rivolgerci al TAR”

Il Sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, esprime forte disappunto per il riscontro fornito da IrpiniAmbiente in merito alla richiesta di accesso agli atti avanzata dal Comune ai fini della valutazione dell’acquisizione delle quote societarie.

Alla luce della mancata messa a disposizione degli atti richiesti, sarà necessario rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere la documentazione indispensabile alla valutazione economica dell’operazione.

L’Amministratore Unico di IrpiniAmbiente, Claudio Crivaro, ha negato l’accesso ai documenti indicati dalla Corte dei Conti, impedendo di fatto ai Comuni di ottemperare a quanto previsto dalla legge regionale della Campania per il completamento del nuovo modello di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

“Abbiamo avanzato una richiesta puntuale e motivata – dichiara il Sindaco Aquino – nell’esclusivo interesse della comunità amministrata e nel rispetto delle responsabilità che competono a un ente pubblico chiamato ad assumere decisioni economicamente e finanziariamente rilevanti.”

Il Comune di Montefredane aveva richiesto documentazione essenziale relativa alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, ai contenziosi pendenti, all’esposizione debitoria e agli atti societari necessari per una valutazione seria e consapevole dell’operazione.

“Non è accettabile – prosegue Aquino – che venga opposto un generico richiamo alla riservatezza commerciale nei confronti di Comuni che dovrebbero entrare nella compagine di una società interamente pubblica. La trasparenza non può essere invocata solo a parole.”

Il Sindaco evidenzia inoltre come la Corte dei Conti abbia più volte ribadito la necessità di un’istruttoria completa e documentata per le operazioni di acquisizione societaria da parte degli enti pubblici, richiamando i principi di sostenibilità finanziaria, prudenza amministrativa e tutela degli equilibri di bilancio.

“Senza la documentazione richiesta – aggiunge – si impedisce di fatto ai Comuni di effettuare le necessarie verifiche preliminari e di assumere decisioni pienamente consapevoli. Nessun amministratore serio può votare un’acquisizione societaria senza conoscere in maniera approfondita situazione debitoria, rischi potenziali e condizioni economiche dell’ente partecipato.”

Il Comune di Montefredane ribadisce pertanto la necessità di garantire pieno accesso agli atti richiesti, auspicando che prevalgano collaborazione istituzionale, trasparenza e rispetto delle prerogative degli enti locali.

“Quando si amministrano risorse pubbliche – conclude il Sindaco Aquino – la chiarezza non è una concessione, ma un dovere.”