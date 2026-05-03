Coalizione Festa, Romei (UDC): “Liberi e Forti, lista civico-popolare ispirata al cattolicesimo democratico”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Gennaro Romei, segretario provinciale “Unione di Centro”:

La costruzione di una coalizione coesa, attraverso l’incontro tra l’unico Civismo di prospettiva e partiti politici che hanno offerto il proprio contributo in termini di idee e progettualità, rappresenta la vera novità del panorama politico avellinese, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Alla coalizione a sostegno di Gianluca Festa, nata dall’incontro delle migliori espressioni del civismo con partiti politici composti da donne e uomini da sempre impegnati ad offrire attenzione ai bisogni e alla crescita cittadina si contrappongono, da un lato, una colazione civica dall’evidente respiro corto, frutto di accordi dell’ultimo minuto, e dall’altro un Campo Largo che ha scelto un periodo di tregua interna, imbarcando tutto ed il contrario di tutto pur di riuscire nell’impresa, dopo essersi caratterizzato in questi anni unicamente per discettazioni rissose, mettendo in campo null’altro che una politica contrassegnata da veti e da giudizi impietosi sugli stessi protagonisti delle compagini che lo compongono. “Giudicare” a convenienza è l’unico aspetto chiaro che emerge dal Campo Largo, posto che un’idea di città stenta ad emergere.

La lista “Liberi e Forti” si richiama all’Appello di Luigi Sturzo del 1919. La scelta del nome e la composizione della Lista esaltano un progetto che trae ispirazione dai Valori del Cattolicesimo Democratico, in maniera chiara e trasparente, offrendo ai cittadini una proposta saldamente incardinata nel Popolarismo, nell’ambito della coalizione a sostegno di Gianluca Festa. E’ la scelta di donne e uomini liberi che non vivono la Politica come una professione, ma che hanno dato prova di saper porre al servizio della Comunità la loro professionalità, il loro agire quotidiano, ispirati al quadro valoriale della dottrina sociale della Chiesa. L’UDC è stata artefice e convintamente protagonista di questa scelta, incrociando il proprio cammino con persone che sentono propri gli stessi ideali e con le quali è stato semplice trovare l’intesa, dando vita ad una Compagine di persone animate da notevole passione politica. Il mondo della Scuola, della Cultura, del Volontariato, delle professioni trovano rappresentanza in uomini e donne candidate unicamente con l’obiettivo di contribuire alla rinascita della città di Avellino, mediante linee programmatiche chiare e fattibili, tese a restituire ad Avellino un ruolo centrale all’interno della Regione Campania. In una terra intrisa di storia e tradizione democristiana, saper vivificare, nel tempo presente, la cultura e la storia del Cattolicesimo Democratico resta l’ambizioso orizzonte dell’UDC.