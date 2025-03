Montefredane, persone sospette nei noccioleti di Bosco Magliano: scatta l’allerta

MONTEFREDANE- L’escalation di furti che non ha risparmiato Montefredane in questi ultimi giorni, continua a registrare segnali di allerta e tensione sul territorio. L’ultimo poche ore fa, quando il sindaco del comune irpino, Ciro Aquino, ha avvisato la cittadinanza del fatto che “è stato segnalato che tre persone sospette sono state viste aggirarsi tra i noccioleti di Bosco Magliano. Invitiamo i residenti e tutti coloro che frequentano l’area a prestare particolare attenzione e a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi altro movimento sospetto”. Il sindaco ha ricordato come:

“La collaborazione di tutti è fondamentale per garantire la sicurezza della nostra comunità”.