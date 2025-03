Azione in Irpinia riparte da Gambacorta: ecco le nostre tre priorità

AVELLINO- Azione si organizza in vista delle Regionali, che sono l’obiettivo principale del nuovo corso del gruppo guidato da Carlo Calenda. A rappresentarlo in Irpinia sarà l’ex presidente della Provincia di Avellino Domenico Gambacorta: “Onorato di essere stato eletto segretario provinciale di Azione con Calenda- ha scritto Gambacorta- Adesso al lavoro per le Elezioni Regionali del 2025. Ci poniamo tre obiettivi come forza politica. Riportare la passione per la politica fra i giovani. Selezionare una nuova classe dirigente che affronti con competenza i problemi delle comunità. Mettere al centro dell’agenda politica proposte realistiche per rallentare la desertificazione delle aree interne”.