Montefredane, inaugurazione dei lavori di potenziamento del serbatoio “Montefredane centro”

L’Amministrazione Comunale di Montefredane rende noto che sabato 17 maggio 2025, alle ore 11:00, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione dei lavori di potenziamento del serbatoio “Montefredane Centro”, sito in via Cialdini.

L’opera, realizzata grazie alla proficua collaborazione tra il Comune di Montefredane, la Regione Campania e la società Alto Calore Servizi S.p.A., si configura come un intervento di rilevanza strategica finalizzato al miglioramento dell’approvvigionamento idrico e alla maggiore efficienza del servizio erogato alla cittadinanza.

Alla cerimonia prenderanno parte il Sindaco di Montefredane, Avv. Ciro Aquino, e il Presidente di Alto Calore S.p.A., Avv. Antonello Lenzi, che porteranno i saluti istituzionali e illustreranno i dettagli dell’intervento eseguito.

«La conclusione di questi lavori rappresenta il compimento di un impegno assunto dall’Amministrazione Comunale nei confronti della comunità» – ha dichiarato il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino – «Si tratta di un risultato reso possibile grazie alla sinergia istituzionale che ha visto lavorare in piena coesione il Comune, la Regione e Alto Calore. Il dialogo costante tra enti è la chiave per affrontare concretamente le esigenze del territorio e garantire servizi adeguati ai cittadini».