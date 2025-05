Giornata internazionale dei Musei: tutti gli eventi al Carcere Borbonico

Il Museo Irpino aderisce come ogni anno alla Giornata Internazionale dei Musei, organizzata da ICOM per sottolineare l’importanza del ruolo dei Musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo. Il tema scelto per il 2025 è “Il futuro dei musei nelle comunità in rapido cambiamento” per analizzare come i musei possono orientarsi e contribuire a un mondo che sta attraversando profondi cambiamenti sociali, tecnologici e ambientali.

In occasione di questo importante evento al Museo ci sarà un doppio appuntamento:

Venerdì 16 maggio, nell’ambito della rassegna “Un anno di Mostre”, alle 17.30 nella sezione Pinacoteca sarà aperta al pubblico la personale di Laura Bruno e a cura di Gabriella Taddeo, “Graphia interiore”, una retrospettiva di dipinti e sculture attraverso cui l’artista “ritorna” alla natia Irpinia e ai suoi suggestivi paesaggi.

Nel corso dell’inaugurazione sarà inoltre presentata l’ultima raccolta di poesie della stessa Bruno Graphia interiore, Edizioni Scuderi, una raccolta di poesie, con racconti, dipinti e grafiche, una sorta di diario in immagini e versi con l’accompagnamento musicale di Marco Raffaele Sax soprano.

Sabato 17 maggio si inizia alle 10.30 con l’apertura al pubblico nella sezione Risorgimento del nuovo percorso tematico “Garibaldi, i Mille, l’Italia” che, a ben 165 anni dalla Spedizione dei Mille, si propone di raccontare attraverso oggetti, quotidiani e musiche dell’epoca le principali tappe dell’ascesa del generale in camicia rossa fino all’eroica impresa che condusse all’unità d’Italia.

Si prosegue alle 17.30 nella sezione Irpinia dove Alfonso Tornitore con lo Storico dell’Arte Riccardo Iannaccone e Jacopo Curzietti PhD in Storia dell’Arte Galleria d’arte Moderna di Roma presenterà il suo ultimo saggio Esporre l’abitare. Museologia lungo il confine dello spazio altro Gangemi editore, in cui l’autore esplora le intersezioni tra spazio pubblico e

privato, arte e vita quotidiana, intrecciando filosofia dell’abitare e museologia contemporanea con una scrittura emotivamente coinvolgente.

Infine che martedì 20 maggio alle 17.00 presso l’Auditorium Sala Blu del Complesso monumentale Carcere Borbonico, nell’ambito della rassegna “Incontri in Biblioteca”, sarà presentato al pubblico l’ultima opera del Professore di Storia moderna e Modern Global History dell’Università “L’Orientale” di Napoli Luigi Mascilli Migliorini: “11 maggio 1860”.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito.