Montefredane, il sindaco scrive al Governo per la proroga dei progetti GOL

Il Sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha inviato una nota formale al Governo per chiedere la proroga e il rifinanziamento dei Progetti GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), in scadenza nel mese di luglio 2026.

Nella comunicazione, indirizzata al Ministro competente e per conoscenza alla Presidente del Consiglio, il primo cittadino ha evidenziato l’urgenza di garantire continuità a uno strumento ritenuto fondamentale per il sostegno all’occupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno, dove le fragilità economiche e sociali risultano più marcate.

“I Progetti GOL rappresentano un presidio essenziale di inclusione e accompagnamento al lavoro – dichiara il Sindaco Aquino – La loro interruzione rischierebbe di compromettere i percorsi di reinserimento già avviati, aggravando condizioni di disagio che interessano famiglie e comunità locali”.

Il Sindaco richiama inoltre l’attenzione sul contesto attuale, segnato dagli effetti della crisi energetica e dall’aumento del costo della vita, sottolineando la necessità di un intervento tempestivo del Governo, anche in sede europea, per assicurare il rifinanziamento e la proroga delle misure.

Nella richiesta si propone anche di verificare eventuali economie derivanti dall’attuazione dei programmi, da destinare prioritariamente alle aree del Mezzogiorno, dove maggiore è il fabbisogno occupazionale, nonché ai beneficiari che, pur avendo completato i percorsi previsti, sono ancora in attesa di concreta ricollocazione lavorativa.

“Confidiamo nella sensibilità delle Istituzioni affinché si possa garantire continuità ed efficacia alle politiche attive del lavoro, soprattutto nei territori più fragili del Paese” – conclude Aquino – “restando disponibili a ogni utile confronto istituzionale”.