Irpiniambiente, Forza Italia chiede rinvio Consiglio Provinciale: “Prima l’assemblea dell’ATO”

Il Gruppo consiliare di Forza Italia ha chiesto formalmente il rinvio della seduta del Consiglio Provinciale convocata per oggi, 23 aprile, a data successiva all’Assemblea dei Sindaci dell’ATO Rifiuti, anch’essa fissata per il pomeriggio della stessa giornata.

“La richiesta non ha alcuna finalità ostruzionistica – spiegano – ma vuole essere un manifestazione di rispetto per i Sindaci irpini. D’altronde, il Gruppo anticipa sin d’ora il proprio voto favorevole sui punti iscritti all’ordine del giorno, che hanno natura prevalentemente tecnica. Il Gruppo consiliare di Forza Italia ha a cuore i lavoratori di Irpiniambiente che vivono una condizione di incertezza e, al contempo, intende concorrere con determinazione alla soluzione del problema del ciclo integrato dei rifiuti. Conferma, pertanto, il proprio sostegno alla gestione pubblica del servizio rifiuti e auspica con la Presidenza della Provincia un rapporto di fattiva collaborazione, nell’interesse dell’Ente e delle Comunità irpine. I lavoratori di Irpiniambiente meritano risposte solide costruite per arrivare alla definitiva soluzione della vertenza”.