Don Roberto Cancellieri è il nuovo amministratore della Parrocchia di Arcella

Don Roberto Cancellieri è il nuovo amministratore della Parrocchia Santa Lucia di Arcella. Questa mattina, durante l’omelia domenicale, il Vescovo della diocesi di Avellino, Arturo Aiello, ha presentato ufficialmente il nuovo parroco alla comunità della frazione di Arcella, la più grande del comune di Montefredane. L’incontro ha visto la partecipazione di un gran numero di fedeli, che hanno accolto con calore e devozione Don Roberto, in un significativo momento di fede e di comunità. Tra i presenti, oltre ai tanti membri della parrocchia, anche il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, il vicesindaco Andrea Troncone e diversi consiglieri comunali, che hanno dato il benvenuto al nuovo parroco, esprimendo affetto e sostegno per il suo incarico. Il Vescovo Aiello ha esortato i fedeli a unirsi attorno al nuovo parroco e a proseguire nel cammino di fede che la comunità di Arcella ha intrapreso negli anni, ricordando con affetto e gratitudine il lavoro svolto dal compianto Don Errico Spiniello.

Il Vescovo ha sottolineato come il cammino di fede sia un percorso collettivo che richiede unità e dedizione, invitando tutti i membri della parrocchia a rimanere uniti nella preghiera e a lavorare insieme per il bene della comunità. Con parole piene di speranza, ha rinnovato l’invito a seguire l’esempio di amore e servizio che ha caratterizzato la figura di Don Errico, affinché anche sotto la guida di Don Roberto la parrocchia possa continuare a crescere spiritualmente e umanamente.

Nel suo intervento, il sindaco Ciro Aquino ha voluto ricordare la recente scomparsa dell’ex primo cittadino, Carmine Troncone, uomo di grande fede e impegno per la comunità. Con emozione, il sindaco ha espresso la sua vicinanza alla parrocchia e ha augurato alla comunità di Arcella un rinnovamento spirituale e un cammino di fede che porti a una nuova stagione di crescita e fraternità. Ha anche espresso un sincero augurio per Don Roberto, affermando che la sua guida saprà certamente ispirare e rafforzare la fede della comunità. Questo momento di accoglienza e riflessione ha segnato l’inizio di una nuova fase per la Parrocchia Santa Lucia di Arcella, che guarda al futuro con speranza, consapevole del valore della fede condivisa e del sostegno reciproco tra i membri della comunità.