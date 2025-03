Calci e pugni nel centro di Avellino: indaga la Squadra Mobile

Saranno le indagini della Squadra Mobile di Avellino a stabilire se quella avvenuta intorno alla mezzanotte di venerdì in Via Fratelli Bisogno e’ stata una rissa, che ha visto coinvolte più persone o un’aggressione. Le indagini sono scattate immediatamente dopo la segnalazione di alcuni residenti. Quando il personale delle Volanti di Via Palatucci e’ intervenuto sul posto pero’ già tutti i presunti partecipanti, segnalata la presenza almeno di dieci soggetti tra i trenta e i quaranta anni, si erano dileguati. Agli agenti delle Volanti sono subentrati negli accertamenti quelli della Squadra Mobile. Nella stessa serata è stata segnalata anche la presenza in Pronto Soccorso con una ferita da taglio di un quarantacinquenne già noto alle forze dell’ordine. Anche il suo ferimento, che non sarebbe almeno per ora ufficialmente collegato a quanto avvenuto nel centro cittadino e’ al vaglio degli inquirenti. Anche in questo caso decisive per identificare gli autori e i protagonisti dell’azione violenta potranno essere le immagini della videosorveglianza attiva nella zona della presunta rissa/aggressione.