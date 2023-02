Montefredane, comunità a lutto per la scomparsa della dottoressa Vera Trasente. Il sindaco, la giunta, i consiglieri comunali e i dipendenti piangono la prematura scomparsa della dottoressa Vera Trasente, primario ospedaliero e già vice sindaco del comune di Montefredane.

“La scomparsa della dott.ssa Vera Trasente sconvolge particolarmente la comunità di Montefredane e, personalmente, mi addolora davvero tanto”, scrive il primo cittadino, Ciro Aquino, in un messaggio di cordoglio su Facebook che aggiunge: “Viene meno un riferimento, sia dal punto di vista sanitario che politico e sociale.

Ha dato lustro a Montefredane in ogni attività e lo ha fatto sempre con grande passione, impegnandosi per chiunque avesse bisogno, perché amava la sua comunità.

In questa esperienza amministrativa, che mi onoro di condurre, Vera ha dato un contributo determinante, non solo elettorale, ma anche di sani consigli e sollecitazioni che non ha fatto mancare neanche in queste settimane dal capezzale dell’ospedale.

Avevo ricevuto dai propri familiari rassicuranti notizie circa la propria ripresa fisica testimoniata dall’avvio della fase di riabilitazione, ed invece mi è giunta questa tremenda notizia che mai avrei voluto apprendere.

Il ricordo della nostra dottoressa resterà indelebile nel cuore e nella mente di tutti noi.

Arrivederci Vera, che la terra ti sia lieve!”, conclude il sindaco di Montefredane.

I funerali si terranno domani, lunedì 13 febbraio alle ore 15:00, nella chiesa Santa Maria del Carmine di Montefredane.