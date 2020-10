Cronaca Montefredane, autocisterna per espurghi si ribalta 5 Ottobre 2020

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 16:00 di oggi 5 ottobre, sono intervenuti a Montefredane in Via Perdito, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autocisterna per gli espurghi, che si è ribaltata.

L’autista, un uomo di 33 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.

Ci sono volute circa quattro ore di lavoro e l’intervento di due autogru dal Comando di via Zigarelli per rimettere in carreggiata il pesante automezzo.