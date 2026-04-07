Montefredane, al via il corso per esperti in enoturismo sostenibile

Sarà presentato ufficialmente il prossimo 11 aprile 2026 alle ore 10:00, presso il Circolo della Stampa di Avellino (Corso Vittorio Emanuele II n. 6), il Corso di formazione gratuito T.I.E.S. – Tecnico Esperto nella progettazione di Itinerari Enoturistici Sostenibili, promosso con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Montefredane.

Il corso, che si svolgerà presso la Biblioteca Comunale Berardino De Crescienzo nei mesi di giugno e luglio 2026, prevede un percorso formativo di 250 ore, con lezioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:00 alle 20:00.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di formare una figura professionale innovativa e strategica, capace di progettare e promuovere un’offerta enoturistica integrata, valorizzando le risorse locali e mettendo in rete strutture ricettive quali B&B, case vacanze, agriturismi, alberghi diffusi e ristorazione di qualità.

Il programma didattico, affidato a un team di dieci docenti esperti, affronterà tematiche fondamentali per lo sviluppo del settore, tra cui il marketing territoriale e il turismo integrato, la comunicazione visiva e il branding, la legislazione vinicola e le normative sull’enoturismo, nonché l’utilizzo di strumenti innovativi come l’intelligenza artificiale, lo storytelling digitale e le piattaforme web.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla conoscenza del territorio e delle sue peculiarità ambientali, attraverso attività di osservazione e classificazione della flora presente nei vigneti, con approfondimenti sulle possibili applicazioni in ambito fitoalimurgico e fitoterapico.

La figura professionale in uscita sarà in grado di operare nella progettazione di itinerari enoturistici sostenibili, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni e delle produzioni tipiche, e supportando le aziende vitivinicole nell’integrazione con il comparto turistico, nel rispetto dell’ambiente e della qualità produttiva.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il Sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, che dichiara: «Questo corso rappresenta un’opportunità concreta per il nostro territorio e per i giovani che intendono investire nel settore dell’enoturismo. Montefredane e l’Irpinia possiedono un patrimonio straordinario fatto di tradizioni, qualità produttiva e bellezza paesaggistica: formare figure professionali capaci di valorizzarlo in maniera sostenibile significa costruire sviluppo, occupazione e futuro. Come Amministrazione, crediamo fortemente in iniziative come questa, che mettono insieme formazione, innovazione e identità territoriale. Ci aiuta a valorizzare la nostra Areale del Fiano Dogc e le iniziative connesse: dalla biblioteca specializzata in enologia e viticoltura alla Casa delle Cantine che abbiamo in cantiere presso la prestigiosa sede del Palazzo Baronale».