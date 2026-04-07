Il Conservatorio “Cimarosa” celebra la grande musica: due giorni tra chitarra d’autore e i capolavori di Monteverdi

Il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” si conferma polo d’eccellenza culturale con una ricca programmazione prevista per i prossimi 9 e 10 aprile 2026. Un doppio appuntamento che vedrà protagonisti la chitarra classica, con nomi di rilievo internazionale, e il genio barocco di Claudio Monteverdi.

Giovedì 9 Aprile: Incontri di Chitarra con Antonio Rugolo

Le attività prendono il via giovedì 9 aprile alle ore 14.00 presso l’Auditorium “Mario Cesa”. Nell’ambito della rassegna “Le Corde – Incontri di chitarra”, curata dal Dipartimento archi e corde, il Maestro Antonio Rugolo terrà un’attesa conferenza dedicata all’approfondimento dello strumento. Un momento di confronto prezioso per studenti e appassionati, volto a esplorare la tecnica e la letteratura chitarristica.

Venerdì 10 Aprile: Un doppio appuntamento imperdibile

La giornata di venerdì 10 aprile si aprirà nel segno della musica antica e si chiuderà con il grande concertismo internazionale.

Ore 18.00 | Auditorium “Vincenzo Vitale” Per la rassegna “Corde in dialogo” , andrà in scena “Monteverdi Greatest Hits” . Un progetto ambizioso curato dai docenti del Conservatorio che vedrà una fitta compagine di interpreti (soprani, contralti, tenori, bassi, arpe, violini, viole e clavicembali) impegnata nell’esecuzione dei brani più celebri del compositore cremonese, dalla Toccata de “L’Orfeo” al celebre Pur ti miro da “L’incoronazione di Poppea”.

Per la rassegna , andrà in scena . Un progetto ambizioso curato dai docenti del Conservatorio che vedrà una fitta compagine di interpreti (soprani, contralti, tenori, bassi, arpe, violini, viole e clavicembali) impegnata nell’esecuzione dei brani più celebri del compositore cremonese, dalla de “L’Orfeo” al celebre da “L’incoronazione di Poppea”. Ore 19.30 | Auditorium “Mario Cesa” La serata proseguirà con la quinta edizione di “Chitarre al Cimarosa”, sotto il coordinamento artistico del M° Lucio Matarazzo. L’apertura sarà affidata a Giovanni Autorino, cui seguirà l’evento clou: il concerto del duo SoloDuo, composto da Matteo Mela e Lorenzo Micheli. Il programma, di altissimo profilo tecnico ed espressivo, spazierà dalle atmosfere di Respighi e Piazzolla fino alle vette del classicismo di Beethoven e Brahms.

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.