Monteforte, vinto premio Super Natale di Sisal da 20.000 euro

Le festività natalizie hanno portato un po’ di fortuna in Irpinia. Nella giornata di ieri, infatti, un giovane di Monteforte Irpino ha vinto uno dei 600 premi, da 20.000 euro ognuno, messi in palio da Sisal con l’iniziativa Super Natale, che si svolge in tre giorni: 27, 29 e 31 Dicembre.

La vincita è stata effettuata presso la ricevitoria Limone in via Nazionale a Monteforte Irpino, gestita dal titolare, Luigi, e dalla moglie, Rossella, da oltre 20 anni.

“Sono molto contento per questo giovane. – ha dichiarato Luigi – Forse 20mila euro non ti cambiano la vita, ma di sicuro per il momento storico così difficile che stiamo vivendo, sono di aiuto a tante famiglie e siamo felici che, nel nostro piccolo, abbiamo contribuito a portare un po’ di gioia nella nostra comunità”.