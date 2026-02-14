Monteforte, tre cuori rossi sulla facciata del Municipio: “Paese della pace e dell’amore”

Tre cuori rossi affianco alle bandiere dell’Italia e dell’Europa: un messaggio di pace, amore e speranza che arriva da Monteforte Irpino e che travalica la giornata di San Valentino.

«Noi vogliamo essere il paese dell’amore e della pace 365 giorni all’anno – sottolinea il sindaco Fabio Siricio – Lanciamo oggi questo messaggio ma saremo sempre costruttori di pace e di solidarietà tra i cittadini con iniziative e segnali concreti che stiamo ideando e che, a breve, realizzeremo. I cuori sono anche un omaggio dell’amore verso il paese per chi si è candidato ad amministrare la cosa pubblica con l’obiettivo che un domani ci sia un unico cuore grande pulsante che parta da Monteforte per unire tutta l’Irpinia e non solo».

Proprio questa mattina, in Municipio, il sindaco ha anche celebrato un matrimonio e una promessa di matrimonio.

«Abbiamo bisogno di maggiore armonia, anche con piccoli gesti vogliamo scaldare il cuore delle persone. Monteforte vuol guidare un popolo che cammina verso la pace e la solidarietà. L’amore sempre al primo posto, in ogni nostro gesto. E auguri a tutti gli innamorati», conclude Siricio.