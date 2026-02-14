Acs, Dogana, Victor Hugo e Centro Autismo: il punto della commissaria Perrotta

La possibile vendita al privato di Acs non è, al momento, l’opzione principale sul tavolo. A chiarirlo è la commissaria prefettizia di Avellino, Giuliana Perrotta, che in occasione delle celebrazioni per San Modestino ha fatto il punto sulle principali questioni cittadine.

“Stiamo valutando tutte le soluzioni – ha spiegato Perrotta –. La vendita non è quella che stiamo considerando in via prioritaria. Ci sono altre soluzioni che speriamo di riuscire a definire”. La commissaria ha quindi precisato che il giudizio sull’operato dell’ente deve basarsi su atti ufficiali: “Il Comune è un’amministrazione pubblica e quindi va giudicato, apprezzato o criticato per gli atti che compie, atti pubblici, non per ciò che avviene nelle stanze o per le aspirazioni dei privati. Al momento stiamo ragionando su Acs e quando avremo una situazione chiara e un piano definito diremo la nostra”.

Sul fronte del rischio fallimento della municipalizzata, Perrotta ha rassicurato: “Ci siamo impegnati per evitarlo e cercheremo di individuare la strada migliore. Il commissario liquidatore sta lavorando molto bene: ha razionalizzato diverse spese ed è riuscito, in un certo senso, a far quadrare i conti. Sono molto fiduciosa. Sto aspettando anche una sua relazione per valutare il da farsi. Tutte le strade sono aperte”.

La commissaria ha poi aggiornato anche su altri dossier cittadini. Per quanto riguarda la Dogana: “speriamo di poter organizzare una bella inaugurazione per il primo giorno di primavera. Il ritorno delle statue – ha quindi aggiunto – è legato a un intervento di restauro per il quale sono in corso interlocuzioni con la Soprintendenza, anche per valutare la possibilità di realizzare copie leggere da collocare all’esterno”.

Procedono anche i lavori per il Victor Hugo: “Il cantiere è attivo e il progetto sta andando avanti”. Infine, uno sguardo al Centro per l’Autismo: “Conto di inaugurarlo presto”, ha concluso Perrotta, lasciando intravedere tempi brevi per l’apertura della struttura di Valle.