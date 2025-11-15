Monteforte, Siricio (E’ Ora): «Consigli comunali itineranti per essere vicini a tutti i cittadini»

Prosegue, con successo, il tour “L’Ora della Verità” che sta facendo tappa in tutti i quartieri di Monteforte Irpino. Tantissime le persone presenti ieri a Taverna Campanile. «I cittadini – afferma il candidato sindaco di “E’ Ora” Fabio Siricio – ascoltano i nostri progetti e le nostre idee e contribuiscono con le loro proposte. Tutto questo è molto bello ed importante. Ci stiamo rendendo conto, ancor di più, della distanza dell’ente in questi anni rispetto alle varie zone del territorio. Monteforte vuole una guida presente nei quartieri, ogni giorno».

«Per questo motivo – sottolinea Siricio – tra i primi atti che predisporremo, ci sarà l’istituzione dei consigli comunali itineranti. Invertiamo l’ordine delle cose, sarà il Comune ad andare incontro alle esigenze dei cittadini. Nell’ambito delle assemblee, accoglieremo le varie segnalazioni e proposte e le faremo nostre, provando a risolvere i problemi con l’impegno concreto e quotidiano che ci caratterizzerà sin da subito».

«Inoltre, è nostra intenzione istituire nei vari quartieri degli info-point, con personale pronto a fornire ai residenti le informazioni utili, senza doversi recare necessariamente a Palazzo Loffredo. E poi, sportelli di ascolto e comunicazione chiara per consentire ad ogni cittadino di sentirsi parte attiva. Ecco, noi a differenza di altri siamo “presentabili” perché conosciamo i problemi reali dei cittadini e faremo di tutti per risolverli. Abbiamo redatto un programma di cose realizzabili e non di sogni e perciò consiglio ai competitors di non provare a prendere troppi “spunti” da esso, come sta invece succedendo», conclude il candidato sindaco di “E’ Ora”.