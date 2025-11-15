Circolo Fratelli d’Italia Montemiletto, incontro con il candidato alle regionali Francesco Mazzariello

Da
Redazione online
-
0
233

Martedì 18 Novembre alle ore 18:30 a Montemiletto presso la sala impero si terrà un incontro pubblico con il candidato alle regionali Francesco Mazzariello. Sarà un momento di confronto e di discussione sulle proposte politiche da attuare per la regione Campania. A seguire aperitivo presso il locale “La Teglia”.