Monteforte, sempre più rifiuti lungo la strada che collega a Taurano

MONTEFORTE IRPINO- Un biglietto da visita pessimo, non solo per le condizioni generali della strada ma anche per le mini discariche a cielo aperto e lungo il percorso che caratterizzano il tratto di competenza del Comune di Monteforte lungo la strada che da Taurano conduce nel centro dell’hinterland. Inciviltà di chi lascia rifiuti in modo indiscriminato ma anche assenza di controlli, trattandosi non di una impervia zona Montana, bensì di una parte che affaccia a pochi metri dalla strada e anche una piazzola e una strada di collegamento ad un fondo lungo la strada stessa. Una condizione più volte denunciata ma che ancora non si riesce a frenare, come dimostrano le immagini che pubblichiamo..