Caro bollette, Avellino è la provincia campana dove si spenderà di più

Dopo il caro carburante, si profila un autunno e un inverno “bollenti” per le tasche dei campani a causa del rincaro dell’energia. Secondo una recente analisi elaborata da Facile.it, tra settembre e dicembre 2026, la provincia di Avellino sarà quella in Campania dove si spenderà di più per le bollette di luce e gas, registrando l’aumento percentuale più pesante della regione.

Se le stime verranno confermate, considerando tutte le componenti che gravano in bolleta, le famiglie avellinesi dovranno mettere a budget una spesa media di circa 867 euro, con un pesante aumento del 38,3% su base annua. Avellino si colloca così al primo posto nella graduatoria regionale del caro energia, superando tutte le altre province campane.

Al secondo posto della classifica si piazza Benevento, area in cui per le forniture energetiche si spenderanno in media 829 euro (+35,9%), seguita a ruota da Salerno (805 euro, +35,8%). Chiudono la graduatoria la provincia di Caserta, con una spesa prevista di 766 euro (+34,7%), e quella di Napoli, dove la spesa media si attesterà intorno ai 731 euro.