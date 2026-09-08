Monteforte Irpino,occupano abitazione – i Carabinieri intervengono e la liberano

Monteforte Irpino- I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno deferito, in stato di libertà, due cittadini marocchini, ritenuti responsabili di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”. I predetti, un 37enne e un 31enne, da alcuni giorni, senza alcuna autorizzazione, avevano stabilito il proprio domicilio nell’abitazione di un ignaro cittadino, che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. All’esito del controllo, considerata la situazione di evidente illegalità, i militari hanno proceduto immediatamente alla liberazione dell’abitazione, invitando i due occupanti a raccogliere i propri effetti personali e ad abbandonare l’immobile.

Terminate le formalità di rito i due sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e segnalati alle competenti autorità amministrative.