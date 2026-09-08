Scienza del pallone tra record assoluti e curiosità statistiche della Serie A

Il campionato appena cominciato ha confermato tutte le statistiche delle big, ma nelle quote Antepost dei pronostici serie a 2026/2027 la Roma rimonta sul Napoli, rafforzando il suo status di anti – Inter per eccellenza, con il Biscione campione in carica che resta favorito per la vittoria dello scudetto. Ogni stagione di Serie A ci racconta storie, curiosità, record e qualche volta rinnova anche le statistiche all time, così come accadde per l’Avellino, che dal 1978 al 1988 disputò 10 stagioni nella massima categoria da protagonista, realizzando diversi risultati sorprendenti.

La Legge del Partenio

Nelle dieci edizioni in cui i Lupi furono protagonisti in Serie A, il massimo risultato raggiunto è l’ottavo posto, prima nel 1982 con uno score di 27 punti, poi nel 1987 con 30 punti. In totale su 300 match disputati (con la vittoria che valeva 2 punti e il pareggio 1 punto) l’Avellino si trova in 43esima posizione con 264 punti, guadagnati con 79 vittorie e 111 pareggi, la maggior parte ottenuti in casa. Durante quel periodo si parlava di “Legge del Partenio”, perché i Lupi riuscivano a mettere in difficoltà anche le big nello stadio di casa.

Higuain e Immobile migliori bomber in una sola stagione

Nella stagione 2015/2016 Gonzalo Higuain spazzò via tutti i record segnando 36 gol in 35 gare, con una media realizzativa leggermente più alta di 1 gol per match. Questo record assoluto non è stato mai superato, ma eguagliato nella stagione 2019/2020 da Ciro Immobile, con la differenza che i 36 gol sono stati maturati in 37 gare.

Piola e Totti migliori goleador all time

Cambia lo score all time dei gol totali segnati in Serie A, con Silvio Piola che domina a quota 274 e soltanto un calciatore che è riuscito ad avvicinarsi negli ultimi 25 anni: Francesco Totti. Il Pupone ha segnato 250 gol in carriera, diventando il secondo miglior bomber di sempre della massima categoria.

Mentre il Toro detiene il record assoluto di 88 risultati utili in casa, realizzato dal 1946 al 1949, il Diavolo riuscì per quasi due anni a non perdere mai, vincendo anche lo scudetto 1991/1992 da imbattuta, impresa eguagliata soltanto dalla Juve nel 2011/2012. Il record del Milan indistruttibile comincia a maggio 1991 e termina a marzo 1993 con un filotto incredibile di 58 match senza mai perdere.

Le 17 vittorie consecutive del Biscione

Il Biscione non solo resta il favorito per la vittoria dello scudetto 2026/2027 nelle statistiche aggiornate live dei pronostici calcio, ma detiene anche il record assoluto di 17 vittorie consecutive, realizzato esattamente 20 anni fa nella stagione 2006/2007. Non solo, perché l’Inter resta ancora oggi l’unico club in assoluto ad aver disputato tutte e 94 le stagioni di Serie A con girone unico, sin dalla prima edizione del 1929/1930. Al secondo posto ci sono Juventus e Roma a quota 93 stagioni nella massima categoria.