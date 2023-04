Monteforte Irpino: nuove fototrappole contro lo sversamento abusivo dei rifiuti

Il sistema di fototrappole contro lo sversamento abusivo di rifiuti sarà potenziato con l’installazione di nuove fotocamere su tutto il territorio comunale, ciò per prevenire e combattere il triste fenomeno dell’abbandono in strada. Ma non solo, il sindaco Costantino Giordano ha annunciato una politica di tolleranza zero e controlli intensificati da parte della Polizia municipale e degli ispettori ambientali comunali.

Attualmente il Comune di Monteforte Irpino dispone di dieci fototrappole, gestite dall’Ufficio tecnico comunale in collaborazione con la ditta Ekoclub, che sono spostate periodicamente in vari punti del comune, ad eccezione di tre fotocamere fisse in zona Breccelle, nell’area dell’isola ecologica.

“Questo sistema ci consente di tenere sotto controllo le zone più periferiche che, troppo spesso, diventano discariche a cielo aperto – spiega l’assessore all’Ambiente Martino Santulli – ma non solo, perché le stesse sono posizionate anche nel centro urbano”.

L’Ufficio tecnico, tramite il responsabile del settore Giovanni Di Somma, ha già provveduto all’acquisto di nuove unità di memoria e di nuovi dispositivi che andranno a potenziare l’attuale dotazione. Ogni fototrappola potrà così fotografare tutti gli sversamenti abusivi con maggiore autonomia di memoria e potenza fotografica.

“Abbiamo registrato un aumento dello sversamento abusivo di ingombranti, tipo materassi, giocattoli, cartoni pieni di indifferenziato, senza dimenticare il triste fenomeno della discarica di rifiuti pericolosi – spiega il sindaco Costantino Giordano – un fatto gravissimo perché mette a rischio il nostro territorio e la nostra salute. Voglio ricordare a questi incivili che lo sversamento abusivo di rifiuti pericolosi è un reato perseguibile penalmente e la mia Amministrazione comunale, insieme alla Polizia municipale che già svolge un lavoro egregio, e ai carabinieri perseguirà questi reati in modo netto e risoluto”.