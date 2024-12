Monteforte Irpino, la castagna arriva nelle scuole

MONTEFORTE IRPINO – Il Distretto della Castagna e del Marrone della Campania organizza un’iniziativa educativa rivolta agli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale “Aurigemma” e in particolare del plesso “Montessori” e del plesso “Don Milani” di Monteforte Irpino. L’obiettivo è sensibilizzare i più giovani sull’importanza delle castagne come risorsa del territorio, alimento nutriente e simbolo di una dieta sana e sostenibile, attraverso una serie di iniziative riunite sotto il claim “Mangia sano, vivi meglio: scegli la castagna”. L’appuntamento è per giovedì 12 dicembre, alle ore 9 presso il plesso “Montessori” e alle ore 11.30 presso il plesso “Don Milani”, per una iniziativa che unisce educazione, intrattenimento e creatività.

L’incontro, pensato per stimolare l’interesse e la partecipazione attiva dei bambini, vedrà l’intervento della referente del progetto per l’Istituto “Aurigemma”, Cyndi Capriglione, di Gerardo Marano in rappresentanza del Distretto della Castagna e del Marrone della Campania per approfondire le peculiarità del prodotto; quindi, andrà in scena “La Castagna Favolosa”, lettura animata da parte di attori professionisti in costume e quiz ludico-didattico per apprendere giocando.

L’iniziativa mira a promuovere una maggiore consapevolezza alimentare, educando le nuove generazioni a riconoscere l’importanza di una dieta equilibrata basata su prodotti locali e sostenibili come, appunto, la Castagna Campana e in particolare le castagne Igp; stimolare la creatività e il coinvolgimento attivo, attraverso la realizzazione di elaborati creativi che rappresentino la percezione dei bambini rispetto al valore della castagna per il territorio e per la salute; favorire un approccio esperienziale, offrendo ai bambini la possibilità di interagire direttamente con esperti del settore e di porre domande per approfondire le loro curiosità.