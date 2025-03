Monteforte Irpino, incidente lungo la Nazionale, sul posto i Vigili del Fuoco

MONTEFORTE IRPINO- Incidente in Via Nazionale a Monteforte Irpino tra due vetture. Lo scontro tra i due veicoli e’ avvenuto intorno alle venti e trenta lungo la Ss7 bis. Sul posto sono intervenuti i caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino, per mettere in sicurezza i veicoli interessati dal sinistro. Non sono ancora note le condizioni delle persone che si trovavano a bordo delle due auto coinvolte.

In aggiornamento