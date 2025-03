Gubitosa ospite del Pd: “Non abbiate paura di rivendicare gli ottimi risultati dei governi Conte”

Ospite all’Hotel Ramada di Napoli, in occasione del convegno “Mezzogiorno ed Europa”, organizzato dal gruppo Socialisti e Democratici del Parlamento Europeo, il Vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa, invece di cercare il facile consenso evidenziando, di fronte a una platea di centrosinistra critica nei confronti dell’attuale esecutivo, le carenze del Governo Meloni, ha scelto di percorrere la strada diretta che parla di unione vera senza farse ipocrisie. Il deputato irpino ha sottolineato ai numerosi ospiti del Partito Democratico, tra cui l’onorevole Piero De Luca, l’eurodeputata Lucia Annunziata e il senatore Antonio Misiani, quest’ultimo commissario regionale dei dem campani, ciò che deve essere corretto per costruire un’alternativa seria alla destra al Governo. Ad ascoltare Gubitosa anche gli ex ministri Paola De Micheli e Lorenzo Guerini, l’assessora regionale Armida Filippelli, il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli e il neo confermato segretario Psi Vincenzo Maraio. E gli applausi il pentastellato li strappa lo stesso alla platea social-democratica.

“In questo consesso – sottolinea il Vice di Giuseppe Conte – potrei prendere facili applausi ricordando gli evidenti disastri del governo, che i salari sono gli stessi dagli anni ’80 e perdono potere d’acquisto, che ci troviamo da 24 mesi consecutivi davanti a un calo della produzione industriale. Preferisco, invece, parlare della costruzione di un’alternativa seria a questa destra. Credo che il Pd non debba avere paura di rivendicare le misure varate dai governi Conte. Ora che il Paese sta affrontando la sciagura del governo Meloni e che i nodi stanno venendo al pettine, non mi capita quasi mai di sentire esponenti dem rivendicare tutto ciò che di buono hanno realizzato i governi Conte. Quando viene detto che quegli esecutivi hanno sballato i conti – prosegue -, va ricordato che con Conte il Paese è cresciuto e che il debito pubblico è sceso, il contrario di quanto succede oggi”.

Nel suo intervento, Gubitosa si rivolge al Presidente di Confindustria Campania Emilio De Vizia, facendo presente che anche gli industriali sono chiamati a far sentire la loro voce contro il Governo, poiché non è possibile che, da 24 mesi, la produzione è in calo. Queste le sue esatte parole: “Quando il governo straparla di tessuto industriale – e lo dico anche al Presidente di Confindustria Campania che vedo di fronte a me – va rammentato che con i governi Conte il settore ha vissuto un boom, mentre ora è in picchiata da due anni consecutivi. Quando Meloni si riempie la bocca con il Pnrr, va tenuto a mente che mentre tutti invocavano il Mes – compresi diversi esponenti dell’attuale opposizione – Conte ha lavorato per portare in Italia 209 miliardi e che oggi il Paese cresce solo grazie a quelle risorse. Man mano che i disastri di Meloni saranno sempre più evidenti e che di conseguenza saranno sempre più lampanti i meriti dei governi Conte, il Pd non deve avere paura di rivendicare quei risultati” continua Gubitosa.

Non manca un riferimento alle parole del leader di Azione Carlo Calenda che aveva detto del M5s: “L’unica cosa da fare è cancellarlo”. “Le dichiarazioni di Carlo Calenda sono gravi e inquietanti, ma fortunatamente provengono da un soggetto politico irrilevante – replica Gubitosa -. Sono felice di sentire che diversi esponenti del Pd hanno già condannato le sue parole e hanno espresso una netta condanna”.