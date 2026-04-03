Monteforte, il sindaco sfida la minoranza a un incontro pubblico: “è l’ora della verità”

«E’ arrivato il momento di parlare direttamente ai cittadini e alla stampa e di dire cosa abbiamo trovato, quando ci siamo insediati, a Palazzo Loffredo e come sta proseguendo la nostra programmazione iniziata il giorno successivo alla nostra vittoria elettorale. E’ nostro dovere coinvolgere i cittadini alla vita attiva, politica e amministrativa della città, sia andando direttamente noi da loro, con i consigli comunali itineranti, sia invitandoli a venire qui da noi in Comune. Sarà fatto un bilancio della nostra attività, anche alla luce dell’approvazione del Previsionale, avvenuta lunedì scorso durante il civico consesso». Il sindaco di Monteforte Irpino, Fabio Siricio, lancia così una nuova ed interessante iniziativa della sua amministrazione: “L’Ora della verità”, un confronto con la stampa e aperto a tutta la cittadinanza, in programma venerdì 17 aprile alle 16 nell’aula consiliare del Comune.

«Anche la minoranza consiliare è invitata a partecipare, una minoranza silente in consiglio comunale, quasi assente dal punto di vista dei contenuti, che poi esce sui giornali con critiche preventive e alla cieca. Ricordo a me stesso che nessuno, né come maggioranza né come minoranza, ha promesso durante la campagna elettorale che si sarebbe ridotto l’indennità. L’unica mia promessa era la riduzione dell’indennità personale rispetto al cimitero, il cui restyling alla fine dei lavori sarà tutto a mio carico. Occorre dire, però, che le luci di Natale a Monteforte sono state accese grazie al fatto che tutta la giunta ha devoluto la sua indennità. Ribadiamo che siamo disposti a sacrificare altre indennità ma in modo mirato. Questa volta lo faremo rispetto alla scuola. Ci sono degli alunni del nostro Istituto Comprensivo che hanno vinto le gare regionali di robotica e che parteciperanno alle finali nazionali in Sicilia. Noi come amministrazione daremo il nostro contributo per far sì che ragazzi più bisognosi possano prendere parte alle gare».

Il sindaco Siricio rinnova un appello ai propri concittadini: «Chiediamo di donare il 5permille al Comune di residenza, fondi che andranno a sostegno delle attività sociali del nostro ente. La definiamo una scelta di cuore». Nello scorso consiglio comunale, è stata approvata un’integrazione al regolamento per gli stalli rosa già esistenti, in quanto mancava la modulistica necessaria al regolamento già esistente. La previsione di ulteriori parcheggi rosa sarà introdotta nel nuovo piano parcheggi. «Un’approvazione all’unanimità, anche da parte di chi aveva fatto un’interrogazione consiliare, pentendosene poi successivamente nel corso della seduta. Avere gli stalli rosa è una questione di civiltà. In ogni consiglio comunale porteremo un regolamento, nel prossimo quello sul Garante della disabilità, poi quello del consiglio comunale baby».

Infine, via Rivarano. «Stiamo concentrando tutti i nostri sforzi per restituire ai cittadini un’arteria completamente nuova e più sicura. Abbiamo avuto diversi incontri, prima con i tecnici dell’Enel e poi con l’impresa che si è aggiudicata i lavori, impresa che già si è messa all’opera. Il 17 aprile avremo un quadro chiaro rispetto a via Rivarano e, molto probabilmente, avremo un pezzo di strada già rifatto».