Brutale aggressione nel parcheggio del market: prognosi riservata per il quarantenne

AVELLINO- Prognosi riservata per il quarantunenne aggredito nella serata di ieri all’interno del parcheggio di un supermercato di Via Tagliamento a causa del grave trauma cranico, ricoverato da ieri al Moscati di Avellino. Il quarantunenne sarebbe stato colpito alla testa con una mazza da baseball da uno dei tre soggetti che ieri sera lo attendeva, con il volto travisato, nel parcheggio del supermercato. Una spedizione punitiva, quella scattata nei suoi confronti, su cui sono in corso le indagini da parte degli agenti della Squadra Mobile di Avellino.
Redazione Irpinia
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