Monteforte giorno 3, il sindaco Costantino Giordano fa il punto della situazione

“Anche la giornata odierna è stata molto intensa dal punto di vista degli interventi di messa in sicurezza di strade, abitazioni e valloni. Nelle prossime ore, potenzieremo gli interventi di espurgo del sistema fognario cittadino, duramente provato dalle alluvioni di queste ore”. Lo dichiara il sindaco di Monteforte Irpino Costantino Giordano.

“Ma, parallelamente a questo duro e impervio lavoro che sta coinvolgendo la maggior parte dei mezzi di soccorso e degli uomini, abbiamo effettuato una serie di ispezioni e controlli in alcuni punti critici della montagna, dove si sono verificate le frane e gli smottamenti che hanno generato il fiume di fango e detriti che ha poi travolto il nostro paese. In considerazione delle previsioni atmosferiche delle prossime ore, questi luoghi saranno osservati speciali dei tecnici comunali e degli uomini della Protezione civile.

Abbiamo svolto varie riunioni e programmato un tavolo tecnico di coordinamento territoriale con la Protezione civile, l’Autorità di bacino e i comuni limitrofi per concordare gli interventi strutturali da progettare ed attuare nel più breve tempo possibile, con il sostegno del Governo centrale e della Regione.

Contrariamente a quanto sostenuto da una fake new che circola in rete in queste ore, si comunica che i ponti gestiti da società autostrade sono stati oggetto di sopralluogo e ne è stata garantita la sicurezza dai tecnici di Autostrade per l’Italia Spa che sta collaborando insieme agli Enti preposti alle attività di monitoraggio. Sul sito del comune, https://www.comune.monteforteirpino.av.it/hh/index.php troverete la modulistica predisposta dall’Ufficio Tecnico al fine di richiedere contributo economico per i danni subiti dall’alluvione. Il contributo economico sarà concesso al riconoscimento dello stato di calamità.

Stiamo lavorando duramente per il presente, con gli interventi che vi ho descritto e per il futuro, affinché nessuno di voi sia lasciato solo dalle istituzioni. La situazione sta migliorando lentamente, grazie anche a qualche ora di sole, ma non abbassiamo la guardia, perché potrebbero esserci altri fenomeni temporaleschi entro la fine della settimana. Come sempre, vi invito alla massima prudenza degli spostamenti” conclude il sindaco Giordano.