Monteforte elezioni, Giulia Valentino guida la squadra di “Noi per Monteforte”

MONTEFORTE IRPINO – Una donna alla guida di Monteforte. E’ la sfida che guidera’ Giulia Valentino, l’ex assessore e’ in corsa insieme alla squadra di “Noi per Monteforte” alla guida del comune dell’hinterland.
Antonio Nazzaro
Gianvito Della Bella detto “Geni”
Angelo Damiano
Salvatore D’Amore
Mario Montuori
Guido Vinciguerra
Mirko Marano
Giuseppe Martone
Matteo Ercolino
Carmine Marinelli
Natascha Cilio
Vincenza Antonia Vacca
Giuseppina Carraturo
Donatella Buglione
Sara De Vito
Annarita De Micco
