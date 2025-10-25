Grottolella, primi sopralluoghi dopo le scosse di terremoto: nessuna criticità riscontrata

In seguito alla scossa di terremoto registrata nella giornata di ieri nel territorio comunale di Grottolella e di questa mattina nel comune di Montefredane, sono stati effettuati i sopralluoghi tecnici su alcuni degli edifici pubblici o di competenza comunale.

I tecnici incaricati hanno verificato accuratamente le strutture dei 𝗣𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗦𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶 (Infanzia e Primaria/Secondaria), 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗵𝗶𝗲𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗕𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲.

Dalle ispezioni 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗲𝗺𝗲𝗿𝘀𝗲 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗶𝗰𝗶𝘁à 𝗻é 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗶 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 che possano destare preoccupazione per la sicurezza di studenti, personale e cittadini.

Pertanto, la scuola riaprirà regolarmente nella giornata di lunedì 27 ottobre.

Tuttavia l’Amministrazione comunale continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione dello sciame sismico in corso, riservandosi eventuali ulteriori valutazioni e mantenendo costanti contatti con gli organi di protezione civile e con le autorità competenti.