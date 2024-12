A Montefalcione nonna Antonietta spegne cento candeline

MONTEFALCIONE- A distanza di poche ore dalla festa a Villa Troisi di una centenaria, a Montefalcione si spengono altre 100 candeline. Stavolta per festeggiare la signora Antonietta Catalano, come ha spiegato il sindaco del comune irpino, Angelo Antonio D’Agostino: “un simbolo della nostra comunità di Montefalcione.

La signora Antonietta ha dedicato la sua vita al lavoro nei campi, portando avanti con passione le tradizioni che definiscono la nostra identità. Amante della cucina tradizionale, è un esempio straordinario di impegno, sacrificio e amore per le proprie radici”. Ha concluso il sindaco di Montefalcione Angelo Antonio D’ Agostino: “Festeggiare questo traguardo circondati dalla sua famiglia è stato un momento di grande emozione per me. Grazie, signora Antonietta, per la sua storia e il suo esempio”.