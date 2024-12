A Montefusco successo per la mostra di mail art sulla pace

Ottima partenza per la mostra di mail art “Costruiamo un Muro alla Guerra”, ospitata a Montefusco. L’iniziativa, curata da Antonio Manganiello e Ciro Sarracino, ha trasformato il Palazzo Giordano in un luogo di incontro e riflessione, dove l’arte si fa portavoce di un messaggio universale di pace.

Attraverso le opere di numerosi artisti provenienti da tutto il mondo, la mostra invita a riflettere sulla drammaticità della guerra e sul ruolo cruciale dell’arte come strumento di dialogo e sensibilizzazione.

La mail art, protagonista indiscussa della mostra, è una forma d’arte che, sfruttando il sistema postale, permette di superare le barriere geografiche e culturali.

La manifestazione, sostenuta dal Comune di Montefusco e dalla Pro Loco, ha coinvolto attivamente la comunità locale e ha riscosso l’apprezzamento di tanti appassionati d’arte .

A presenziare all’inaugurazione il Sindaco di Montefusco, Salvatore Santangelo e il Presidente della Pro Loco, Daniele Taetti. A seguire, sono intervenuti il giornalista Crescenzo Fabrizio e la scrittrice Antonietta Gnerre, offrendo al pubblico un’ interessante riflessione sull’arte come strumento di pace e dialogo.

La mostra è visitabile fino al 23 dicembre con ingresso libero.

Espongono : A.I.P.D., Peter Arajkoviss , Gersilmar Araujo , Sabela Baña, Annie Batlle Larbre , Luciana Benedetti , Rossana Bucci , Mirta Caccaro , Pellegrino Capobianco, Raffaele Capone , Guido Capuano , Christiane Carre’ , Gregorio Castillo Prada , Maria Teresa Cazzaro , Antonio Centrella, Bruno Chiarlone, Ryosuke Cohen , Carla Colombo ,Enzo Correnti , Mariella Costa , Alessandra De Luca , Antonio De Marchi Cherini , Raffaella De Stefano , Ciro Dell’Aquila , Ciriaco De Palma, Graziella Di Grezia , Renata Di Palma , Johanna Diaz , Annie Dutta , Maria Grazia Focanti , Rebecca Giliberti , Stefy Grieco,_Sergio Guerrini, _Guroga, Alessandra Gusso ,Biro’ Ildiko , Alexandru Jakabrazi ,Angelica Leal, Leona K, Oronzo Liuzzi , Nadia Lolletti ,Maya Lopez Muro , Virginie Lorean ,Serse Luigetti , Antonio Manganiello , Michela Manganiello , Gerardo Marzullo , Rebecca Morales , Keiichi Nakamura , Corina Nani , Sandra Niviano , Irina Novikova , Ossigeno Rosso, Fabrizio Pavolucci , Chiara Pepe , Hugo Pontes , Ina Ripari , Andre’ Rober , Barbara Ruotolo , Giovanna Sacchetti , Ciro Sarracino , Roberto Scala , Lars Schumacher ,Melissa Sellitto ,Giuseppe Sparla ,Loredana Spirineo , Giovanni Strada , Renata Strada , Domenico Terenziano , Anna Maria Vallario , Generoso Vella , Rosanna Veronesi e gli allievi della “ Scuolina dei mille tesori“ guidati dalla pittrice Chiara Pepe.