Montefalcione celebra Sant’Antonio tra fede e tradizione

Giornata di grande festa oggi a Montefalcione in occasione dei solenni festeggiamenti in onore del santo patrono, Sant’Antonio.

Dopo la Santa Messa serale, molto partecipata dai cittadini, il sindaco Angelo Antonio D’Agostino ha consegnato il tradizionale dono del giglio, simbolo di fratellanza. Un gesto dal profondo significato, che rinnova ogni anno il patto spirituale e comunitario tra i montefalcionesi e il loro Santo protettore.

A seguire, uno dei momenti più attesi: l’asta votiva di Sant’Antonio, una tradizione antica che Montefalcione è tra i pochi paesi irpini a mantenere viva. Quest’anno, sono stati offerti 5.000 euro per ottenere l’onore di portare in spalla la statua del Santo durante la processione: un dono importante, fatto con il cuore, in cambio della benedizione e della protezione del Santo.

Prima dell’inizio della solenne processione l’emozionante spettacolo di fuochi pirotecnici, offerti da una famiglia del paese a devozione di Sant’Antonio. Dunque una giornata intensa, tra spiritualità e tradizione, che ancora una volta ha dimostrato il forte legame tra Montefalcione e il suo Santo patrono.