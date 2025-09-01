Avellino, primo punto in serie B: è 1 a 1 a Modena

L’Avellino si salva a Modena, soffrendo ma conquistando un punto che muove la propria classifica. Partita difficile contro una squadra costruita per grandi obbiettivi con l’ Avellino che riesce a portarsi a casa un pareggio che fa morale.
Avellino che inizia con tutt’altro piglio rispetto alla gara di Frosinone e i lupi nei primi minuti già sfiorano il goal con Lescano che però sbaglia l’appuntamento con il goal. Il Modena non sta a guardare e alza il baricentro sfiorando il goal ma con un Iannarilli in giornata di grazia che salva tutto. Si va al riposo con il punteggio di 0 a 0.
Nella ripresa l’Avellino passa con Sounas che con un perfetto tiro non lascia scampo all’estremo difensore del Modena: è 1 a 0. Ma è un vantaggio che dura solo pochi minuti con Defrel che non fallisce l’appuntamento con il goal sfruttando un errore della difesa biancoverde. Poi dopo poco Cagnano viene espulso per doppia ammonizione e lascia la squadra di Biancolino in 10. Da qui inizia un monologo del Modena che cerca di portare a casa l’intera posta in gioco ma un po’ Iannarilli e un pò i legni salvano la squadra biancoverde dalla sconfitta.
Ora il campionato di serie B effettuerà una sosta per l’impegno delle nazionali e il torneo riprenderà il 12 settembre con l’anticipo della terza giornata che vedrà di scena al Partenio-Lombardi il Monza.