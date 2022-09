Montecalvo Irpino, si fa consegnare 9mila euro da un anziano: scattano gli arresti domiciliari per un 26enne, raggiunto da un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica. Le indagini – condotte dalla stazione dei carabinieri di Montecalvo Irpino, con l’ausilio del commissariato di polizia di Napoli Scampia – sono partite subito dopa la denuncia della vittima.

L’autore della truffa è stato beccato grazie al riscontro incrociato degli esiti dei tabulati telefonici e delle immagini del sistema di videosorveglianza del Comune di Montecalvo Irpino, dalle quali è emerso il transito, nei pressi dell’abitazione della vittima, di un’autovettura in orario compatibile con la truffa, veicolo che già risultava segnalato in banca dati come sospetto per la commissione di reati della stessa specie.

A corroborare i predetti riscontri investigativi vi è stata, inoltre, l’individuazione fotografica eseguita dalla persona offesa e da una testimone dell’odierno arrestato, coincidente con il soggetto controllato dalle forze di polizia il giorno stesso della truffa a bordo del veicolo apparso nelle immagini del sistema di videosorveglianza del Comune di Montecalvo Irpino in orario compatibile con la truffa.