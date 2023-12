Montecalvo, Espedito De Martino racconta il Natale

La splendida cornice della Chiesa di San Bartolomeo a Montecalvo Irpino ospiterà un concerto speciale domani, 22 dicembre 2023.

Protagonista della serata sarà il Natale raccontato da un trio di musicisti, guidati dal virtuoso chitarrista e maestro di musica Espedito De

Martino che allieteranno la serata con Pastorali di Natale, Musiche e Canti.

L’artista partenopeo conosciuto in tutto il mondo per ritmi e melodie che magicamente intreccia con sound latini ed etnici farà tappa nel comune irpino per accogliere le festività natalizie mescolando la cultura musicale con la tradizione popolare. Il concerto ricade nel progetto “Alan Lomax…viaggio nelle terre dell mille voci”, co-finanziato dal POC Campania 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura, Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale” e la direzione artistica di tutti gli eventi è affidata Silvano Cerulli.

Al fine di incrementare lo sviluppo turistico sostenibile e offrire ai turisti un viaggio tra suoni, sapori, colori e tradizioni, sono coinvolti nel progetto anche dei partners, quali: Coldiretti, Fondazione Morra, G.A.L. I Sentieri del Buon Vivere, Consorzio Sociale “Vallo di Diano-Tanagro-Alburni” – Ambito S10.

La serata avrà inizio alle 19,00 e l’ingresso è libero.