Mercogliano, nasce il gruppo consiliare autonomo Mercogliano Futura

“Per iniziativa dei consiglieri e assessori Pasquale Ferraro e Carmine Marinelli è stato costituito il gruppo MERCOGLIANO FUTURA. Questa decisione segna una posizione autonoma rispetto al Sindaco che in più occasioni ha dimostrato scarsa volontà o incapacità di recepire i suggerimenti che venivano dalla sua “squadra”. D’Alessio si è preoccupato in questi anni di proiettare all’esterno un’immagine del suo agire amministrativo che gli garantisse visibilità e consenso in contrasto con una realtà che racconta ben altro. I risultati positivi che sono stati raggiunti sono stati conquistati non grazie a D’Alessio, ma malgrado D’Alessio. Di questo forse nel suo privato il Sindaco è ben consapevole visto che in più occasioni ha provato a sminuire e a denigrare il lavoro altrui. Gli ultimi episodi (ben noti ai mercoglianesi) hanno reso impossibile continuare una pur precaria collaborazione all’interno dello stesso gruppo di maggioranza che il Sindaco vorrebbe costituito da soli silenti e obbedienti manipoli. Intendiamo comunque continuare ad onorare il mandato elettorale ricevuto valutando con obiettività ogni provvedimento proposto, nell’esclusivo interesse della cittadinanza”.