Monte Acellica, operazione di salvataggio per due escursionisti in difficoltà

Nel pomeriggio di oggi, sabato 31 maggio, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto, su richiesta del 118, per un’operazione di soccorso a due persone in difficoltà nella zona montuosa del Monte Acellica, nel territorio del comune di Montella (AV).

L’allarme è scattato intorno alle ore 14:37. Sul posto sono state inviate:

una squadra dal Distaccamento di Montella;

una squadra dalla sede centrale di Avellino;

due unità specializzate SAF (Speleo Alpino Fluviali) provenienti dalla sede di via Zigarelli;

l’elicottero “Drago 59” del Nucleo VV.F. di Pontecagnano.

Successivamente, altre tre unità SAF sono rientrate in servizio per supportare le operazioni di ricerca e soccorso.

Presenti anche alcune unità del Nucleo Alpino della Guardia di Finanza di Sant’ Angelo dei Lombardi e squadre soccorritori del CNSAS DI Montemarano.

Secondo le prime informazioni, uno dei due escursionisti è caduto in un’area impervia: sono in corso le operazioni per individuarlo e raggiungerlo. L’altra persona si trova al sicuro ed è costantemente monitorata dai soccorritori.

Le operazioni sono tuttora in corso e richiedono massima attenzione a causa delle difficili condizioni del terreno.