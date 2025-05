Estate Volturarese 2025: ecco gli eventi in programma

Si alza il sipario sull’edizione 2025 dell’Estate Volturarese, manifestazione che negli anni ha saputo conquistare un posto di rilievo nel panorama degli eventi estivi regionali e del Sud Italia.

Il ricco calendario, che si estenderà da maggio a ottobre, propone un’offerta culturale, enogastronomica, sportiva e spirituale di altissimo livello, pensata per valorizzare le eccellenze del territorio e attrarre visitatori da tutta la regione e oltre.

L’Amministrazione Comunale di Volturara Irpina, in collaborazione con la Pro Loco e le numerose associazioni locali, ha presentato un programma che non si limita a intrattenere, ma che si pone l’obiettivo di promuovere i prodotti tipici, le bellezze naturali e le strutture sportive di un territorio che ha molto da offrire. Gli eventi, mai fini a sé stessi, sono stati pensati come vetrine per far conoscere e apprezzare le peculiarità di Volturara Irpina, incantevole borgo alle pendici del Monte Terminio.

PROMOZIONE DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI

Il cuore pulsante dell’Estate Volturarese 2025 sarà rappresentato dagli eventi dedicati alla promozione dei prodotti tipici locali. Dal 12 al 14 settembre, le vie di Volturara ospiteranno la XIII edizione della “Festa del Fagiolo Quarantino”, presidio Slow Food che celebra questo legume bianco, piccolo e dalla buccia sottile, coltivato tradizionalmente nella leggendaria Valle del Dragone. Il Fagiolo Quarantino, così chiamato per la durata del suo ciclo di maturazione, è un’eccellenza gastronomica non solo locale ormai

richiestissima da tutti gli chef stellati per la preparazione dei loro piatti più rinomati. Una condizione che ha permesso a questo prodotto di conquistare un mercato di livello nazionale con benefici economici per i produttori del posto.

Dal 18 al 20 luglio si terrà la 4ª edizione della “Festa del Casaro”, a cura dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco, che celebra un altro prodotto di eccellenza come il nostro latte che scaturisce dall’erba della Piana. Tre casari di Volturara prepareranno dal vivo i loro prodotti caseari e consentiranno di degustarli a tutti.

Il 2 e 3 agosto, viale Rimembranza si animerà con “Artisti in Strada e Festival Street Food”, un connubio perfetto tra arte e gastronomia che vedrà protagonisti i sapori autentici del territorio. Ad ottobre, infine, in piazza Roma, si terrà la “Festa della Castagna”, altro prodotto (IGP) simbolo del territorio volturarese.

Dal mese di giugno, a grande richiesta, ritorna il mercatino dei prodotti di eccellenza della Valle del Dragone. Ogni domenica mattina, sul Viale Rimembranza, le aziende locali offriranno ai chi vorrà i loro prodotti a chilometro zero.

PROMOZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI

Volturara Irpina, incastonata nell’area del Parco dei Monti Picentini, alle pendici del Monte Terminio, vanta un patrimonio naturalistico di straordinaria bellezza che l’Estate Volturarese 2025 intende valorizzare attraverso una serie di eventi dedicati che si terranno in alcune delle location più belle del paese. Tra queste, le prime vie Ferrate e di arrampicata riconosciute in Campania, il sentiero 101, rinomato a livello nazionale che conduce fino alla vetta del Terminio – proprietà del Comune di Volturara Irpina – , e poi il sentiero di Annibale con un grande valore storico e il rifugio “Acqua degli uccelli” che sarà inaugurato l’ultima settimana di giugno.

Il 21 giugno, via Ferrovia e Piazza Roma ospiteranno la 4ª edizione di “Volturara Outdoor e Festa della Musica 2025”, un evento che celebra la vita all’aria aperta e la musica, con visite guidate, stand gastronomici, prodotti tipici e la possibilità di cimentarsi nelle vie di arrampicata presenti sulla parete ovest del Monte Costa, tra cui la famosa Ferrata Maroia, il primo percorso attrezzato della Campania. Per l’occasione sarà attrezzata una parete di arrampicata per bambini in piazza Roma. Durante tutta l’estate sarà possibile usufruire dell’Area Camper, del servizio ‘BIKE’ , gestito dalla Pro Loco, così come sarà possibile usufruire delle aree Picnic e dei maneggi comunali.

PROMOZIONE DI VOLTURARA IRPINA COME CITTADELLA DELLO SPORT

Volturara Irpina si conferma come un vero e proprio paradiso per gli amanti dello sport, grazie alle sue numerose strutture sportive all’avanguardia. L’Estate Volturarese 2025 dedica ampio spazio alla promozione di queste eccellenze, con eventi che spaziano dalle arrampicate al calcio al tennis, dal padel alla corsa e alla bicicletta.

Il 9 giugno prenderà il via il “Campus Estivo 2025”, presso l’Ex Convento Don Guido, a cura della Polisportiva Terminio Academy, che nel mese di luglio sarà affiancato dal Campus organizzato dall’assessorato ai servizi sociali.

Il 15 giugno si terrà un torneo di Padel. Presso i campi inaugurati in via Petrarca, che si aggiungono ai già esistenti campi da tennis, calcetto e alle palestre comunali. Queste strutture, insieme alla bellezza naturale del territorio, rendono Volturara Irpina una meta ideale per chi desidera coniugare sport e natura.

VALORIZZAZIONE DEGLI EVENTI RELIGIOSI E COMUNITARI

L’Estate Volturarese 2025 dedica ampio spazio anche agli eventi religiosi e comunitari, che rappresentano un momento di aggregazione fondamentale per la comunità locale e un’occasione di ritorno per gli emigranti.

Dal 25 al 29 luglio si terranno i “Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova”, a cura del Comitato Festa. Il 25 luglio è dedicato al ritorno degli emigranti, alle radici, e si aprirà con il “Festival delle Radici e memorie dal ‘villaggio nel Mondo’. Il 27 luglio si terrà la tradizione e storica processione per le vie del paese che vedrà, come da consuetudine, la presenza di migliaia di fedeli.

Il 28 luglio, i festeggiamenti proseguiranno con il concerto live in Piazza Roma di Fred De Palma.

Il 14 agosto è prevista la “Partenza della Castellana di Zia Michelina” verso il Santuario di Montevergine. Un corteo che attraverserà altri cinque comuni dove si uniranno altri fedeli per accompagnare l’immagine della Madonna fino a destinazione.

Il 23 e il 24 agosto si terrà una manifestazione organizzata dall’Associazione Festa della Madonnina della Piana con la caratteristica processione lungo le strade rurali di Volturara Irpina, a seguire musica e degustazione di prodotti locali.

Il Cartellone prevede tante altre manifestazioni, tra le quali spiccano dal 27 al 29 settembre e dal 3 al 5 ottobre, presso la tensostruttura “Antonio Risoli” l’Oktober Fest”, organizzata da “Brahaus”, che proporrà degustazioni di birre artigianali abbinate ai prodotti tipici bavaresi.

Infine, nel cartellone è prevista anche la presentazione della statua dedicata alla cagnolina Sally, la cui vicenda è salita alla ribalta nazionale dopo la sua tragica morte.

“L’Estate Volturarese 2025 rappresenta un’occasione straordinaria per far conoscere e apprezzare le bellezze e le eccellenze del nostro territorio”, dichiara il sindaco Marino Sarno. “Anche quest’anno abbiamo lavorato con impegno e dedizione per offrire un programma ricco e variegato, capace di suscitare l’attenzione in tutta la Campania e oltre. Per questa edizione abbiamo fatto uno sforzo maggiore come Amministrazione, preparando un cartellone ancora più denso di eventi. La nostra comunità ha molto da offrire: dai prodotti tipici come il Fagiolo Quarantino e le castagne, che raccontano la storia delle nostre tradizioni e il sapore autentico della nostra terra, alle bellezze naturali come la Piana del Dragone e il Monte Terminio con le sue vie di arrampicata, che custodiscono l’anima selvaggia e incontaminata del nostro territorio, fino alle strutture sportive all’avanguardia come i nuovi campi da padel, tennis e calcio, simbolo della nostra voglia di crescere e innovare senza dimenticare le nostre radici. Non a caso, siamo particolarmente orgogliosi per l’attenzione che recentemente ci ha riservato la redazione Rai del Giro d’Italia che, durante la tappa che ha attraversato la nostra provincia, ha dato ampio risalto al nostro borgo, contribuendo a farlo conoscere a livello nazionale. Con questa edizione della nostra Estate siamo certi che porremo un ulteriore tassello nel mosaico della crescita di Volturara, nella certezza che anche stavolta saranno in tanti a condividere con noi la magia della nostra incantevole Valle del Dragone, un luogo dove ogni pietra, ogni sentiero, ogni sapore racconta una storia che merita di essere vissuta”.